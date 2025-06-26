شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26- 6 -2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4020 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.