“أيوفي” تعقد جلسة استماع لمناقشة مسودتي بيوع التسليم الآجل والاستصناع باستخدام عقود التطوير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”, الخميس المقبل, جلسة استماع لمناقشة مسودتي معياري المحاسبة المالية بيوع التسليم الآجل و الاستصناع باستخدام عقود التطوير الصادرتين عن “أيوفي”، في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية في المعاملات المالية الإسلامية.

وتهدف “أيوفي” من خلال هذه الجلسة التي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جمع مرئيات الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية, بما يشمل الأسئلة والملاحظات والتوصيات, تمهيدًا لعرضها على مجموعة العمل المختصة ومجلس أيوفي للمحاسبة, لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إصدار المعيارين بصيغتهما النهائية.

ودعت “أيوفي” الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء إلى التسجيل من خلال الرابط: https://lnkd.in/dau6QR49.

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