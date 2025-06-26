شكرا لقرائتكم خبر برنامج كفالة يُحقق نمواً بنسبة 39% لمنتج قطاع تقنية المعلومات بتمويل تخطى 2 مليار ريال دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تحقيق منتج "قطاع تقنية المعلومات" أداءً مميزاً خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار دعم البرنامج المستمر للمنشآت التقنية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع برنامج تنمية تقنية المعلومات.

وسجل المنتج نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت المستفيدة بنصف العام 2025 بـ 64 منشأة بارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2024 بعدد 46 منشأة، كما بلغ إجمالي المنشآت التقنية المستفيدة منذ إطلاق المنتج 261 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 2 مليار ريال وقيمة ضمانات مالية أكثر من 1.5 مليار ريال.

حيث تصدرت مدينة الرياض 46 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 200 مليون ريال تليها منطقة مكة المكرمة 11 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 20 مليون ريال، والمنطقة الشرقية 4 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 5 ملايين ريال للشهر مايو من عام 2025، ومنذ إطلاق المنتج بلغ عدد المنشآت المستفيدة بمدينة الرياض 199 منشأة بقيمة تمويل بلغت 1.9 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 29 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 229 مليون ريال، ومكة المكرمة بعدد 26 منشأة بقيمة تمويل 89 مليون ريال.

كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.