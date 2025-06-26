شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 26-6-2025.. عيار 18 يسجل 4020 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب محليا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر4690 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 4020 جنيها، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند المستوى 3330 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

-عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.

وتصاعدت حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



