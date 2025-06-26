شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 استقرار أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الاربعاء نتيجة إجازة العام الهجرى الجديد، بالبنك المركزي المصري عند 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
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