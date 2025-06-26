شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر الدول الأكثر جذبا لتمويل الشركات الناشئة بـ125 مليون دولار فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء تصاعد مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال؛ كشف تقرير صدر مؤخرا أن مصر شغلت المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال شهر مايو 2025، بإجمالي استثمارات بلغت 125 مليون دولار، استقطبتها 8 شركات تكنولوجية ناشئة، حيث حصلت شركة "ناوي" Nawy المتخصصة فى تكنولوجيا العقارات على جولة تمويل ضخمة بلغت 75 مليون دولار، كما نجحت 7 شركات مصرية ناشئة أخرى في جذب استثمارات بلغت حوالى 50 مليون دولار.

وجاء ذلك وفقًا لتقرير مشترك صادر عن شركة ومضة المتخصصة في تسريع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال نشاطها الاستثماري وذلك بالتعاون مع "الموجز الرقمى".

وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية في المنطقة نحو 289 مليون دولار عبر 44 صفقة استثمارية بزيادة قدرها 25% مقارنة بشهر أبريل، وبارتفاع طفيف بنسبة 2% على أساس سنوى ، مع تصدر مصر، تلتها الإمارات باستثمارات بلغت 86.7 مليون دولار عبر 14 صفقة، ثم السعودية بـ69 مليون دولار من خلال 15 صفقة، ثم الكويت بـ6 ملايين دولار لشركتين ناشئتين.

وأشار التقرير إلى تصدر الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات المُبرمة بقيمة بلغت 86.5 مليون دولار عبر 14 جولة تمويلية. يليه قطاع تكنولوجيا العقارات مدفوعًا بجولة التمويل الكبرى التي حصلت عليها شركة "ناوي" المصرية.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية النمو المتواصل فى قطاع ريادة الأعمال فى مصر نتاج الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لدعم الشركات الناشئة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادى والابتكار.

وفى ضوء الجهود المستمرة التى تبذلها وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترسيخ مكانة مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وفى هذا الإطار؛ تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية شاملة لتنمية الشركات الناشئة التكنولوجية وتوفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال من خلال العمل عبر 3 ركائز أساسية تتضمن بناء القدرات، ورعاية الإبداع، ودعم الشركات للنفاذ الى الأسواق الدولية.

وفى هذا السياق؛ تم إنشاء24 مركزًا من مراكز "إبداع مصر الرقمية" بمختلف المحافظات، ضمن خطة للتوسع فى جميع أنحاء الجمهورية. وتوفر هذه المراكز بيئة متكاملة لدعم رواد الأعمال، حيث تضم هذه المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، وقاعات تدريب وورش عمل، بالإضافة إلى حاضنات أعمال تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، والتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات دعم الابداع وريادة الأعمال.

وتقدم مراكز إبداع مصر الرقمية مجموعة من البرامج التى تغطى كافة مراحل رعاية الإبداع الرقمي، بدءا من مرحلة العصف الفكرى وبلورة الأفكار المبتكرة، مرورا ببناء خطة متكاملة تمهيدا لتأسيس الشركة، ثم توفير تدريب تقنى واقتصادى وتسويقى، وصولا إلى إنشاء شركة ناشئة وضمها فى مسرعات الأعمال، ثم احتضان الشركة وتقديم استشارات متنوعة، وأخيرا إقامة محافل تشبيك لجذب الاستثمارات.

وللاستفادة من الخبرات العالمية؛ تتعاون الوزارة مع شركتين عالميتين من كبرى الشركات المتخصصة فى تسريع نمو الشركات الناشئة؛ حيث تتولى شركة "بلاج أند بلاى " Plug and Play تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، فيما تتولى شركة 500 جلوبال "Global 500" تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة

كما يتم توفير برامج لنقل المعرفة لمدراء وموظفى الحاضنات ومسرعات الأعمال والعاملين بالجهات المعنية بدعم ريادة الأعمال فى مصر لتدريبهم على أسس إدارة حاضنات أعمال الشركات التكنولوجية.