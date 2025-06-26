شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.925 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر41.225 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ 41.175 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 41.225 ريال

-عيار 22 سجل 37.775 ريال

-عيار 21 سجل 36.075 ريال

-عيار 18 سجل 30.925 ريال

-عيار 14 سجل 24.050 ريال

-عيار 12 سجل 20.600 ريال

-الاونصة 1282.025 ريال

-الجنيه الذهب 288.525 ريال

-الأونصة بالدولار 3339.74 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية.



كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا.