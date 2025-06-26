شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع بحيرات نيو مارينا والطرق والمداخل بـ"مارينا الساحل الشمالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقع العام بمشروع بحيرات "نيو مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وطريق الخدمة والمداخل بمارينا، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، وذلك خلال جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان بمختلف الأعمال، حيث استمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث أوضح د. محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي في تزايد.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج "الخدمة" من مارينا1 حتي مارينا (3) وأعمال تطوير البوابات، وأعمال الزراعة، موجهاً ، بالاهتمام بأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وكدا صيانة كافة المسطحات على أعلى مستوى، حيث تمثل الأعمال الجارية نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا.