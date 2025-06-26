شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمس بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز التنظيم والإدارة عن حاجه وزارة المالية لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية لإدارة الدين، على أن يتم فتح باب التقديم من 25/6/ إلى 28/7/2025.

المهارات الأساسية:

- على خدمة الدين الخارجى وسداد الأعباء المترتبة عليه فى مواعيد الإستحقاق بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر الدولية.

- يشرف على تنفيذ أعمال خدمة الدين الداخلى وخدمة إصدار أذون وسندات الخزانة العامة.

- يمثل وزارة المالية فى الإجتماعات الخاصة بموضوعات القروض الخارجية والداخلية والضمانات.

المهارات الفنية:

-المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح والاجراءات التى تحكم مجال عمل الوظيفة.

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة علي القيادة والتوجيه.

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات وإتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.

- القدرة على إكتشاف المرؤسين ذو الإبداع والإبتكار.

- إمتلاك مهارات الإتصال بفعالية.

- إمتلاك مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقى وربط الموضوعات.



سنوات الخبرة:سنوات الخبرة - قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرةً وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة ، وبالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب - إجتياز البرامج التدريبية اللازمة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة.

المستندات المطلوبة:على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة ملء (نموذج طلب شغل الوظيفة)

المرفق بالإعلان على أن تكون كافة المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقيين (أصل + صورة) بالإضافة لإسطوانة مدمجة CD بها كافة المستندات بصيغة pdf

كما هو موضح بعد :

أولاً : المستندات المطلوبة :

( أ ) بالنسبة للمستندات الورقية

* عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6.

* عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

* نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

* بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

* بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

* المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ( الدورات التدريبية والشهادات ).

* بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة يرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة فى شروط شغل الوظيفة معتمدة ومختومة

(ويتم إحضار الأصل للإطلاع فقط).

* مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

يراعى أن يتم وضع كافة المستندات عالية بذات الترتيب بالملف الأصلى.

( ب ) بالنسبة للإسطوانة المدمجة:

* صورة شخصية.

* صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

* نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

* بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.

* مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

يراعى أن تكون كافة المستندات سالفة البيان بصيغة PDF فى ملف واحد مدمج.