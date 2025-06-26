شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 26 يونيو 2025 03:24 م
أعلنت أمس بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز التنظيم والإدارة عن حاجه وزارة المالية لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية لإدارة الدين، على أن يتم فتح باب التقديم من 25/6/ إلى 28/7/2025.المهارات الأساسية:
- على خدمة الدين الخارجى وسداد الأعباء المترتبة عليه فى مواعيد الإستحقاق بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر الدولية.
- يشرف على تنفيذ أعمال خدمة الدين الداخلى وخدمة إصدار أذون وسندات الخزانة العامة.
- يمثل وزارة المالية فى الإجتماعات الخاصة بموضوعات القروض الخارجية والداخلية والضمانات.
-المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح والاجراءات التى تحكم مجال عمل الوظيفة.
- إجادة إحدى اللغات الأجنبية.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
- القدرة علي القيادة والتوجيه.
- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.
- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات وإتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.
- القدرة على إكتشاف المرؤسين ذو الإبداع والإبتكار.
- إمتلاك مهارات الإتصال بفعالية.
- إمتلاك مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقى وربط الموضوعات.
شروط المتقدمين
سنوات الخبرة:سنوات الخبرة - قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرةً وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة ، وبالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
التدريب - إجتياز البرامج التدريبية اللازمة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط المؤهل:- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة.
المستندات المطلوبة:على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة ملء (نموذج طلب شغل الوظيفة)
المرفق بالإعلان على أن تكون كافة المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقيين (أصل + صورة) بالإضافة لإسطوانة مدمجة CD بها كافة المستندات بصيغة pdf
كما هو موضح بعد :
أولاً : المستندات المطلوبة :
( أ ) بالنسبة للمستندات الورقية
* عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6.
* عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.
* نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.
* بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
* بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
* المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ( الدورات التدريبية والشهادات ).
* بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة يرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة فى شروط شغل الوظيفة معتمدة ومختومة
(ويتم إحضار الأصل للإطلاع فقط).
* مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
يراعى أن يتم وضع كافة المستندات عالية بذات الترتيب بالملف الأصلى.
( ب ) بالنسبة للإسطوانة المدمجة:
* صورة شخصية.
* صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.
* نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.
* بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.
* مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
يراعى أن تكون كافة المستندات سالفة البيان بصيغة PDF فى ملف واحد مدمج.
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