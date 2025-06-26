شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 26 -6-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيه 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66 جنيه للشراء.

13.723جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.766جنيه للشراء.

13.718جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.766جنيه للشراء.

13.703جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.652جنيه للشراء.

13.705جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.75جنيه للشراء.

13.7جنيه للبيع.