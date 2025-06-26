شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة إجازة العام الهجرى الجديد، بالبنك المركزى المصري عند 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
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