الاقتصاد

سعر الجنيه الأسترلينى يسجل 68 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025

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سعر الجنيه الأسترلينى يسجل 68 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 26 يونيو 2025 01:04 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة  بالسوق المصرى اليوم الخميس 26-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.79 جنيه للشراء، و68 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.75 جنيه للشراء، و68 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.75 جنيه للشراء.
68  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.75 جنيه للشراء.
68.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.74 جنيه للشراء.
68. جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.80 جنيه للشراء.
68. جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.75 جنيه للشراء
68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيه للشراء
68.30 جنيه للبيع


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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