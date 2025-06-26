شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم.. عيار 24 يسجل 5371 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عقب حركة محدودة للغاية للذهب في السوق المصري والبورصة العالمية، بعد حالة من الهدوء في ظل توقف توترات الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5371 جنيها

- عيار 21: 4670 جنيهًا

- عيار 18: 4028 جنيهًا

- عيار 14: 3133 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37600 جنيهًا

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة.

محاولة الذهب للتعافي تأتي في ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

تعرض الذهب الذي يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذي يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكي، وعودة التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.