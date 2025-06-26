ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 68.21 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مواصلة تحقيق المكاسب لليوم الثاني، مع تراجع المخزونات الخام الأمريكية بفعل زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (53) سنتًا، ما نسبته (0.8 %)، لتصل إلى (68.21) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.9 %)، ما يعادل (56) سنتًا مسجلًا (65.48) دولارًا.

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