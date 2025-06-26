الأحد القادم.. انطلاق فعاليات “أسبوع العقار والمقاولات” في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات “أسبوع العقار والمقاولات”، الذي تنظمه مراكز دعم المنشآت في مقر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، وتستمر حتى يوم الخميس 03 يوليو 2025م.

ويتضمن الأسبوع سلسلة من ورش العمل المتخصصة والجلسات الحوارية واللقاءات التفاعلية مع عدد من الخبراء والمختصين؛ بهدف تطوير مهارات رواد الأعمال والممارسين، وتمكينهم من التوسع في قطاعي العقار والمقاولات.

وتشمل الموضوعات المطروحة خلال الفعاليات المنهجية الإستراتيجية لاتخاذ القرار الاستثماري في التطوير العقاري، والكيانات الهندسية الصغيرة ودورها التنموي، والتعريف بخدمات الهيئة السعودية للمقاولين، إضافة إلى مناقشة التحديات التمويلية للمقاولين والمطورين العقاريين، والتسويق العقاري الحديث من الواقع إلى الرقمية.

وتسعى مراكز دعم المنشآت من خلال هذه الفعاليات؛ إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعي العقار والمقاولات.

وللتسجيل والمزيد من المعلومات عبر الرابط: ‏https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/323524.

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