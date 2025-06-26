شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "يو" يحقق أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة بأكثر من 1000% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بنسبة 1042.86% خلال 3 جلسات تداول هذا الأسبوع، ليغلق عند مستوى 8.88 جنيه، مسجلًا حجم تداول بلغ 40 مليون سهم بقيمة 342.3 مليون جنيه ليصل رأس المال السوقي للشركة إلى 18.7 مليار جنيه، وبذلك يحقق السهم أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة لسهم في أول أسبوع لإدراجه.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA) المعروفة بعلامتها التجارية "ڤاليو"، تقدم منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U».

وتحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» وصولاً إلى «Ulter».

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

