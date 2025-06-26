شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-6- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بــ24.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر32.625 دينار، مقارنة بـ32.750 سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.625 دينار

-عيار 22 سجل 29.900 دينار

-عيار 21 سجل 28.550 دينار

-عيار 18 سجل 24.475 دينار

-عيار 14 سجل 19.025 دينار

-عيار 12 سجل 16.325 دينار

-الأونصة 1014.825 دينار

-الجنيه الذهب 228.400 دينار

-الأونصة بالدولار 3339.74 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.



