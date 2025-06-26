شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالخميس، 26 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.أسعار الذهب فى البحرين
عيار 24 سجل 40.175 دينار
عيار 22 سجل 36.825 دينار
عيار 21 سجل 35.150 دينار
عيار 18 سجل 30.125 دينار
عيار 14 سجل 23.450 دينار
عيار 12 سجل 20.100 دينار
الأونصة1249.750 دينار
الجنيه الذهب281.275 دينار
الأونصة بالدولار3323.82 دولار
تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.
عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.
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