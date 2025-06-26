شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: البلاتين يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وسط مخاوف الإمدادات وموجة شراء مضاربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر معدن البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014، مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالإمدادات وارتفاع حاد في وتيرة الشراء المضاربي في وقت استمر فيه صعود المعادن النفيسة بشكل عام بدعم من ضعف الدولار وعدم وضوح التوقعات الجيوسياسية والنقدية؛ بحسب وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وسجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 1390.98 دولار للأوقية في سنغافورة، في حين قفز البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 1103.20 دولار.

وقال محللون اقتصاديون، إن "الارتفاع الأخير في استثمارات الصين واستبدال المجوهرات سلط الضوء على عجز المعروض من البلاتين".

وأضاف: "نظرًا للترابط بين البلاتين والبلاديوم، حيث يمكن استخدام أي منهما في المحفزات التلقائية حسب السعر النسبي، فإن ارتفاع البلاتين يوفر زخمًا إيجابيًا للبلاديوم أيضًا".

ورغم أن الذهب ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام، فإن هذا الصعود القوي فقد زخمه في الشهرين الماضيين مع انحسار التوترات التجارية وتحول بعض المشترين إلى معادن أرخص.

ومع ذلك، فإن مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة لا تزال تدعم الذهب، الذي لا يفصله عن أعلى مستوى قياسي سوى نحو 150 دولارًا.

من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيجتمعون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الصراع بين إسرائيل وطهران "انتهى فعليًا"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من احتمال اندلاع قتال جديد "في أي لحظة".

في غضون ذلك .. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يواجه صعوبة في تحديد مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على أسعار المستهلكين.

وأشار إلى أن استمرار ضعف التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي، وهو ما يصب في مصلحة الذهب باعتباره أصلًا لا يدر فائدة.

وتعرض بنك الفيدرالي لضغوط متزايدة من قبل ترامب، الذي أعرب عن إحباطه من نهج البنك البطيء في خفض الفائدة، ويُفكر في تعيين بديل لباول بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

في هذه الأثناء، تراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.4%، مما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار المعادن المقومة بالدولار.