شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية والان مع تفاصيل الخبر

وقع اتحاد شركات التأمين المصرية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية أمس الأربعاء بهدف تعزيز التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والتأمين في مصر، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني، والتنسيق في مجالات التأمين الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الشمول التأميني، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب بيان الاتحاد تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية للتأمين في النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025 الذي ينطلق تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأضاف بيان الاتحاد أن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية شهد توقيع البرتوكول، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني – المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعلاء الزهيرى – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين وممثلي شركات التأمين والرعاية الصحي، وذلك بحضور هديل عبد القادر الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية.

وكان من المُخطط توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط (AfCII 2025)، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة الأقصر في مايو الماضي، إلا أن التوقيع تم امس في إطار حرص الطرفين على المضي قدمًا في تفعيل أوجه التعاون المشترك.

وأكدت هديل عبد القادر – الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية – أن الاتحاد سيبدأ على الفور في التنسيق مع الهيئة لوضع خطة عمل تنفيذية لتفعيل بنود البروتوكول، على أن يتم عرضها رسميًا الأسبوع القادم، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتحويل الاتفاق إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والتأمين في مصر، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني، والتنسيق في مجالات التأمين الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الشمول التأميني، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس التزام كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية بدعم المنظومة التأمينية والرعائية وتطوير آليات العمل المشترك.

وأكد الحضور خلال مراسم التوقيع أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، الذي من شأنه أن يسهم في بناء نموذج متكامل بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من جهود الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية ذات جودة وكفاءة واستدامة.



