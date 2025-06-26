الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 26 يونيو 2025

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 26 يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الخميس، 26 يونيو 2025 11:01 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-6-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء و165.5 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 26 - 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.5 جنيه للشراء.

156.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.9 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

160.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.

 

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