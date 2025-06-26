شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الأسترلينى خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الخميس 26-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.79 جنيه للشراء، و68 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.75 جنيه للشراء، و68 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.75 جنيه للشراء.

68 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.75 جنيه للشراء.

68.12 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.74 جنيه للشراء.

68. جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.80 جنيه للشراء

68 جنيها للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.75 جنيه للشراء

68 جنيها للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيه للشراء

68.30 جنيه للبيع