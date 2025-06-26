شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 388.50 ريال

عيار 22 سجل 356.00 ريال

عيار 21 سجل 340.00 ريا

عيار 18 سجل 291.25 ريال

عيار 14 سجل 226.50 ريال

عيار 12 سجل 194.25 ريال

الأونصة 12083.50 ريال

الجنيه الذهب 2719.50 ريال

الأونصة بالدولار 3319.61 دولار

صرح رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ فى رفع التضخم هذا الصيف، وهى فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.



وتتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة فى اجتماع البنك فى سبتمبر القادم.



تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 17 يونيو، أظهر ارتفاع فى عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضى، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقدا.



ويعكس التقرير الذى يغطى الفترة السابقة عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذى قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة.