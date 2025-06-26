شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل عالم تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بقدرة 3000 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع فى ادخال تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية، خاصة وأن هناك مميزات كثيرة ومتعددة لبطاريات التخزين أهمها ضمان استمرارية الشبكة وضخ الطاقات المتجددة على مدار الساعة دون الارتباط بوقت محدد.

ويعتبر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء هو أول من وضع خطة تكنولوجيا بطاريات التخزين منذ اليوم الأول له بالوزارة حيث أنه تم الاتفاق على تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف ميجا وات بنظام بطاريات التخزين بالمحطات الشمسية الجديدة الجارى إنشائها ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025.

وتضمن إضافة تكنولوجيا بطاريات التخزين للمحطات الشمسية تضمن استمرارية الشبكة والاستفادة من القدرات المولدة من الطاقة المتجددة فى أى وقت دون الارتباط بالسطوع الشمسي، وتعد تكنولوجيا التخزين عامل أساسي وهام للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية وتضمن عدم تعرضها لأى اعطال طارئة.

وتعتبر تكنولوجيا التخزين مهمة للشبكة الكهربائية في المرحلة الحالية لتتمكن الشبكة من استيعاب القدرات الجديدة التى سيتم اضافتها للشبكة الكهربائية خلال ال10 سنوات المقبلة.

- أهم مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر:

1. مشروع "أميا باور" الإماراتية.

2. مشروع "سكاتك" النرويجية في نجع حمادي.

3. مشروع "أبيدوس 2".

- أهمية تكنولوجيا تخزين الطاقة الشمسية لمصر.

1.تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

2.تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية .

3.تقليل الانبعاثات الكربونية.

4.جذب الاستثمارات الأجنبية.



