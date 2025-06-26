شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66 جنيه للشراء.

13.723جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.766جنيه للشراء.

13.718جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.766جنيه للشراء.

13.703جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.652جنيه للشراء.

13.705جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.75جنيه للشراء.

13.7جنيه للبيع