شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال مايو 2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد الدراجات النارية الاجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال مايو 2025 بلغ 24677 دراجة بزيادة 19.1% عن الشهر أبريل 2025.

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 1916 دراجة موديل 2022 و911 دراجة نارية موديل 2023 و2801 موديل 2024 و19047موديل 2025 ودراجتان موديل 2026.

يذكر أن إجمالي اعداد "الدراجات النارية " الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 19961 دراجة .

جاء من بينها 1809 دراجة موديل 2022 و910 دراجه نارية موديل 2023 و 2804 موديل 2024 و14438موديل 2025 .