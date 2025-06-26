شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تطلق محطة طاقة شمسية بالتعاون مع "سكاتك" النرويجية لتقليل التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 560 ميجاوات، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية المكلفة.

وأكد المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ل" الخليج 365" أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم صناعة الألومنيوم في مصر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي تمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للألومنيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف السعداوي أن المشروع يستهدف تخفيف العبء عن الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل فاتورة الكهرباء على الشركة بشكل كبير، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ويتيح فرصًا أكبر لزيادة الصادرات وتقوية المركز المالي للشركة.

وستعتمد المحطة على أحدث تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيتم إنشاؤها في مجمع الشركة بنجع حمادي، حيث سيتم استغلال المساحات غير المستغلة بالموقع في تنفيذ المحطة، بما يسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من الأصول.

وأوضح عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هذا المشروع سيُنفذ وفقًا لنظام الشراكة، حيث تتولى "سكاتك" النرويجية التمويل والتصميم والتنفيذ، على أن تشتري شركة مصر للألومنيوم الطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل وبأسعار تنافسية.

وسيُساهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، ما يعزز من التزام الشركة بالمعايير البيئية الدولية ويزيد من فرص حصول منتجاتها على شهادات الاستدامة البيئية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في خطط تطوير شركة مصر للألومنيوم، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال عامين من بدء الإنشاءات.