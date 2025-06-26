الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (54) سنتًا بما يعادل (0.8) بالمئة إلى (67.68) دولارًا للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (55) سنتًا أو (0.9) بالمئة إلى (64.92) دولارًا للبرميل، ليعوض كلا الخامين بعض الخسائر المتكبَدة في وقت سابق من الأسبوع، والبالغة (13) بالمئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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