شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 أمام الجنيه المصرى، حالة من الاستقرار الملحوظ، بالبنك المركزى المصرى 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبيانات.



وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.