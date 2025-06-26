شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة خلال أسبوع.. صعود المؤشر الرئيسى بأعلى نسبة خلال عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 189.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.239 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 397.5 مليار جنيه إلى 435.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.636 تريليون جنيه إلى 1.777 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 306.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.402 مليار ورقة منفذة على 472 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 406.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.298 مليار ورقة منفذة على 533 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 5.86% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.14%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 896.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 159 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 187.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.6 ألف عملية.