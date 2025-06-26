شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم عند 4690 جنيهًا لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وذلك فى إطار الترقب الذى يشهده السوق، بحثًا عن إشارات جديدة لحركة الذهب عقب تراجعات كبيرة بسبب توقف الحرب فى الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة.



محاولة الذهب للتعافى تأتى فى ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته فى أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأخرى.



من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالى ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذى يعكس تراجع ثقة المستهلكين فى السندات الأمريكية، وهو الأمر الذى يعد إيجابى بالنسبة للذهب.