شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار فى الأسهم المصرية-كسب، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمالية والصناعية المصرية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومصر للأسمنت-قنا، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار فى الأسهم المصرية - كسب.

البورصة تربح 28 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.42%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 205.1 مليون جنيه، 97.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 263.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12492 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.

وصعدت أسهم 147 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار عدد 4319 سهمًا، 80 ألف سهم، 810 آلاف سهم، 3500 سهم، 428.6 ألف سهم، 2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 198.3 ألف سهم، 17364 سهمًا، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، واى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1000 سهم، 93 سهمًا، 242.9 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أى أف جى القابضة عدد 35 ألف سهم، 9.4 مليون سهم، 235.5 ألف سهم، 1500 سهم، 4.1 مليون سهم، 25 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات عدد 38.7 ألف سهم، 500 ألف سهم، 455 سهمًا، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسى بشركتى مستشفى النزهة الدولى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 19 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، شراء المساهم هانى إسماعيل محمد سرور عدد 259.5 ألف سهم بسعر 2.108 جنيه بقيمة إجمالية 547 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.16% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2025، ففى قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، صافى مبيعات بلغت 387.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2025 مقابل 310.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 10.7 مليون جنيه مقارنة مع 20.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، صافى مبيعات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2025 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 451.3 مليون جنيه مقارنة مع 535.5 مليون جنيه.

وفى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، صافى فائض قدره 3.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل فائض قدرها 34.8 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام المالى السابق.

وادى كوم أمبو

أعلنت شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، عن تحصيل مبلغ 107 ملايين جنيه وذلك نظير قيمة الحكم على محافظة أسوان (تهجير أرض النوبة)، وسيتم إدراجها بقوائم الشركة فى 30 يونيو عام 2025.