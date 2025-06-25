شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد توقف الأنظمة المالية مؤقتا ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية، يعلن البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024/2025"، حيث سيتم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، وستعود الخدمات المالية للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الالي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا، علي ان تعود كافة الخدمات المالية وجميع الانظمة للعمل يوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل علي حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

هذا ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.