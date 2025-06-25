شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يلتقى وزيرى النقل والبترول الأنجوليين فى لواندا والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين أنجوليين، شملت لقاءات مع ريكادو دانيال وزير النقل، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز.



ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعى بين البلدين. وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير قطاع النقل، خاصةً فى مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى السريع. وأعرب وزير النقل الأنجولى عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.

وفى اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمى فرص التعاون فى الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع فى مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة فى مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات فى أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة فضلا عن إمكانية تقديم الدعم فى مجال الإنشاءات. ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصرى فى القارة الأفريقية.

كما صرح المهندس محمد شيمى قائلًا أن التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. ومصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة. ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص فى البلدين، مؤكدا أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية فى أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه فى التعاون الأفريقى المشترك.

من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة فى البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.