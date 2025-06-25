شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر للابتكار باللوجستيات: شراكات دولية وفرص استثمار لتحقيق التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمس قمة الابتكار فى اللوجستيات مصر 2025، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقر جامعة مصر للمعلوماتية، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات حيث ألقى كلمة نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسط مشاركة قيادات حكومية وعدد كبير من المبتكرين والخبراء ورؤساء الشركات العالمية والمصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا اللوجستيات.

وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بان قمة الابتكار فى اللوجستيات استهدفت القاء الضوء على مشروعات وخطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التى تخدم الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعين الصناعى والتصديرى حيث الاعتماد على خدمات النقل والشحن باقل التكاليف وفى اسرع وقت، ولذا تنفذ الدولة حزمة من المشروعات القومية فى قطاع البنية التحتية الذكية مثل إنشاء الميناء الجاف الاكبر من نوعه عالميا التى تتجاوز استثماراته 100 مليون دولار، مما يعكس التزام الدولة بإحداث طفرة نوعية فى قدراتها اللوجستية تنفيذا لرؤية مصر 2030 خاصة استراتيجيات التحول الرقمى، وهو ما يتولد عنه بطبيعة الحال العديد من فرص الاستثمار بقطاع اللوجستيات التى يمكن للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى الاستفادة منها.



وأوضح أن استضافة القمة فرصة لإبراز دور جامعة مصر للمعلوماتية كمحفز وطنى للابتكار وكمركز استقطاب للاستثمار التكنولوجى الدولى مما يعزز من تأثيرها فى منظومة اقتصاد المعرفة فى مصر، خاصة مع المشاريع الابتكارية فى مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية وتكنولوجيا الاعمال وإنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعى التى أصبحت قاسما مشتركا لكثير من الصناعات والخدمات.



وأضاف أن الابتكارات التكنولوجية فى قطاع اللوجستيات تلعب دورا محوريا فى دعم الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات وتسهيل التكامل بين أدوار جهات الدولة والقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وهو ما يسهم فى اتاحة فرص واعدة لريادة الاعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.



من جانبها قالت الدكتورة أمانى عيسى مدير مركز ريادة الاعمال والابتكار بمصر للمعلوماتية أن القمة رعت اعمالها شركتى AGL احدى شركات MSC ونظمتها شركة "كوريليا" احدى شركاتRicoh Group بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال والابتكار ووسط مشاركة عدد كبير من المبتكرين والعلماء والمستثمرين وقادة الشركات التكنولوجية العاملة بالقطاع اللوجستي.

وأشار إلى أن جلسات القمة تضمنت جلسة مخصصة للابتكار فى العمليات اللوجستية وثانية لعرض إمكانيات الشركات المصرية العاملة فى تكنولوجيا اللوجستيات بجانب تنظيم لقاءات ثنائية لإجراء مباحثات لتشبيك المستثمرين والمبتكرين بالمجال، واختتمت القمة بمائدة مستديرة تضمنت مسئولين حكوميين ورؤساء عدد من كبرى الشركات العالمية لمناقشة محورين الأول سبل التعاون مع مصر فى دعم الابتكار اللوجستى والثانى يستعرض فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المحلية، مشيرة إلى أن مركز ريادة الاعمال والابتكار يرعى العديد من مشروعات الذكاء الاصطناعى التى تضيف ترفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الاعمال والمعلومات فى الناتج المحلى والصادرات المصرية.



وأكدت أن المركز يستهدف من خلال القمة فى جذب قنوات تمويل غير تقليدية للمشروعات المصرية خاصة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيا اللوجستيات فى مصر والخارج، إلى جانب التعرف على أحدث الابتكارات فى قطاع اللوجستيات والمشكلات التقنية التى تواجه القطاع، خاصة فى أوقات الاضطرابات الإقليمية وحالات عدم الاستقرار فى منظومات النقل والشحن عالميا وكيفية تخفيف اثار تلك الازمات الطارئة على سلاسل الامداد.

وفى هذا السياق قال جمال مخيمر، المدير التقنى للمعلومات لشركة كوريليا، "اننا نؤمن بأن الابتكار فى قطاع اللوجستيات يتطلب البحث المستمر عن الأفكار الأكثر إبداعًا وابتكارًا، ولذا مشاركتنا فى تنظيم هذه القمة المهمة تأكيدا لإيماننا العميق بضرورة تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التطورات العالمية وتلبى احتياجات السوقين المصرية والإقليمية."



وأضاف مخيمر "نسعى من خلال هذه القمة إلى اكتشاف ودعم الأفكار غير التقليدية والحلول المبتكرة التى يمكنها إحداث نقلة نوعية فى كفاءة العمليات اللوجستية، سواء كان ذلك من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى، أو إنترنت الأشياء، أو الحلول الرقمية المتطورة. لإن هدفنا هو ارساء بيئة محفزة للإبداع تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 فى التحول الرقمي."



وأشار مخيمر إلى "إن انتماء كوريليا لمجموعة ريكو العالمية يمنحنا إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والحلول المتطورة فى مجالات الطباعة الرقمية وإدارة المستندات والأتمتة الذكية. حيث نستفيد من الخبرات التكنولوجية العريقة لمجموعة ريكو التى تمتد لأكثر من 85 عامًا فى مجال الابتكار التقنى، خاصة فى تطوير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى التى تدعم تحسين العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، مدير البحث والتطوير فى شركة كوريليا، أهمية الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى لبناء مستقبل مستدام للقطاع اللوجستى فى مصر، حيث "إن التحديات التى يواجهها القطاع اللوجستى اليوم تتطلب حلولًا علمية مبتكرة تقوم على أسس بحثية راسخة، ونحن فى كوريليا نستثمر بكثافة فى مشاريع البحث والتطوير لتصميم وتطوير تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى والتحليل الضخم للبيانات لتحسين سلاسل التوريد وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.



وأضاف الدكتور ممدوح، "نؤمن بأن مصر تمتلك كوادر علمية وتقنية متميزة قادرة على قيادة التحول الرقمى فى المنطقة، ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات التكنولوجية لخلق بيئة بحثية محفزة للابتكار، خاصة أن هدفنا هو تطوير حلول لوجستية ذكية ومستدامة تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز قدرة مصر التنافسية كمركز لوجستى إقليمي".