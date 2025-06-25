غرفة جدة تنظّم لقاءً توعويًا حول دور “الشخص المسؤول في المنشأة الغذائية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت غرفة جدة ممثلةً بمجلس الصناعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، لقاءً توعويًا بعنوان “الشخص المسؤول في المنشأة الغذائية”، وذلك بمقر الغرفة.

واستعرض اللقاء، الذي حضره ممثلو مصانع الأغذية والمياه والعاملون في القطاع الغذائي ورواد الأعمال، المهام الرئيسة للشخص المسؤول داخل المنشآت الغذائية، ودوره المحوري في تعزيز سلامة وجودة المنتجات، والامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وسلّط الضوء على أبرز المعايير المهنية التي تنظم عمل هذا الدور، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الممارسين في هذا المجال، وسبل الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي بما يسهم في تعزيز الحوكمة والامتثال الغذائي.

وشارك في اللقاء عدد من المختصين من الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث قدّموا رؤى تنظيمية وتوجيهات متخصصة تسهم في رفع الوعي لدى المنشآت الغذائية بمسؤولياتها، وتدعم بناء بيئة إنتاج غذائي آمنة وموثوقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة جدة لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الغذاء وضمان استدامة قطاع الصناعات الغذائية.

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