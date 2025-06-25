شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 أمام الجنيه المصرى وفقا لاخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 أمام الجنيه المصرى بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى عند 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء،بالبنك الأهلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.