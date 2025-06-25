شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع قيادات جابكو جهود وتحديات زيادة الإنتاج من خليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ أهداف المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بزيادة معدلات الإنتاج ودعم أنشطة الاستكشاف، وحرص المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على التواصل المباشر مع قيادات الشركات والعاملين للوقوف تطور الأعمال وتقديم أوجه الدعم لتذليل التحديات ، قام الوزير صباح اليوم بزيارة مقر شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالقاهرة يرافقه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمى، حيث التقى بقيادات الشركة وعدد من كوادرها لمتابعة سير العمل واستعراض الجهود المبذولة في زيادة الإنتاج ودفع خطط البحث والاستكشاف في مناطق عمل الشركة بخليج السويس.

وأكد المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء حرص الوزارة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والزيارات بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج، ومتابعة تنفيذ أهداف محاور عمل الوزارة، والوقوف علي التحديات وتقديم أوجه الدعم بشكل سريع لتذليلها والتحفيز المستمر للعاملين.

وأشار إلى أهمية التواصل المباشر من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية في ترسيخ روح الفريق الواحد داخل القطاع ، وتحويل مخرجات هذه الاجتماعات والمناقشات الي إجراءات وخطط عمل قابلة للقياس.

وأكد الوزير أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين البيئة الاستثمارية، باعتبارها عاملًا رئيسيا في تسريع وتيرة الإنتاج وأنشطة الاستكشاف ، وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يسهم في تحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم العمل التكاملي مع شركاؤها في هذا المجال .

وأشاد الوزير بما تم تطبيقه خلال الفترة الأخيرة من تقنيات حديثة وحلول متطورة بالتعاون مع الشريك شركة دراجون اويل لاعادة اكتشاف إمكانيات منطقة خليج السويس كواحدة من أقدم وأعرق مناطق الإنتاج .

وأكد الوزير أهمية السلامة والصحة المهنية والبيئة، وأنها ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل ثقافة يجب أن تسود جميع جوانب العمل على مستوى الشركة والأفراد.

وأشار إلى أن الالتزام بمعايير السلامة يساهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استدامة العمليات الإنتاجية، ويعكس صورة إيجابية عن الشركة، وأكد الوزير أهمية مواصلة الاستثمار في برامج التدريب والتوعية لضمان التزام الجميع بسبل الحفاظ على السلامة والوقاية من المخاطر .

وخلال اللقاء، استعرض المهندس عبدالوهاب المغوري رئيس شركة جابكو أحدث مستجدات عمل الشركة، مشيرًا إلى نجاح جابكو في الحفاظ على معدلات الإنتاج عند مستوى 60 ألف برميل يوميًا، والحد من التراجع الطبيعي، خاصة في ظل ضخ الاستثمارات الجديدة. وأوضح أن الشركة تستهدف رفع الإنتاج إلى 65 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الحالي بعد الانتهاء من حفر بئرين جديدين، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة معدلات الإنتاج بما يتماشى مع خطط التنمية الطموحة.

وأشار المغوري إلى نجاح تطبيق تقنية (OBN) في عمليات الحفر الأخيرة، موضحًا أن هذه التقنية أسهمت بشكل كبير في تحسين فهم المكامن وزيادة الاكتشافات في الحقول المتقادمة، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليا تعميم استخدام هذه التقنية في مناطق جديدة بخليج السويس لتعظيم الاستفادة وزيادة الاحتياطيات.

و استعرض رئيس الشركة وقيادات جابكو وفريق العمل التطورات الخاصة بالمشروعات الحالية في مجال الإنتاج ، الي جانب تسليط الضوء على الاستخدامات الحالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير حقول جابكو. إذ تطبق الشركة حاليا التقنيات المتقدمة في تحليل البيانات لتحسين نماذج المكامن، مما يساعد على تحديد أفضل مواقع الحفر وتخطيط مسارات الآبار بدقة أكبر وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية.

وناقش الوزير مع القيادات و فريق العمل كافة الجوانب الخاصة بإنجاز الاعمال والتحديات المختلفة و أوجه الدعم اللازمة لتذليلها ، ونقاط القوة والمقومات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم المردود .