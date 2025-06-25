شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء قطاع التجارة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي.

وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، ونما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.42%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 205.1 مليون جنيه، 97.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 263.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12492 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.