شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى الدولى وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولي-مصر إلى 154.298 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 236.756 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مجموعة أى أف جى القابضة عند 380.032 مليون شهادة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عند 537.632 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.42%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 205.1 مليون جنيه، 97.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 263.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12492 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.