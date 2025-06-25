شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة بـ سعر الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري الأربعاء 25 يونيو 2025، وسط تغيرات محدودة في سوق الصاغة وحركة حول 3330 دولارا في التداولات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5360 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4690 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4020 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3127 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37520 جنيهًا

شهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض توقف الحرب في الشرق الأوسط

ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي شهدها الشرق الأوسط حالياً دفعت العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.