شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركات بنك فيصل ودايس وسبأ للأدوية 30 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري، ودايس للملابس الجاهزة، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وتغريم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، التنبيه على شركات أكتوبر فارما، وسبيد ميديكال، والشمس للإسكان والتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وكونتكت المالية القابضة، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

في سياق آخر، قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا، من 517 مليون جنيه إلى 507 مليون جنيه بتخفيض قدره 10 ملايين جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 500 ألف سهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 507 مليون جنيه موزع على عدد 25.35 مليون سهم بقيمة اسمية 20 جنيه للسهم.

كما قررت اللجنة، قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية، من 100 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه بإصدار عدد 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2024.

