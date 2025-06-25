شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. التأمين على لاعبى الزمالك بـ8.400 مليون جنيه لموسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشف حمدى عبد المولى وسيط تأمين عن قيام نادى الزمالك بالتأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بقيمة 8.400 مليون جنيه بوثيقة الحوادث الشخصية لدى إحدى شركات التأمين الوطنية للعام 2025-2026.

وأضاف عبد المولى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن وثيقة التأمين لصالح كل لاعب بقيمة 300 ألف جنيه، وتشمل تغطية مخاطر الوفاة نتيجة حادث والحوادث الشخصية والعجز الكلى والجزئى المستديم.

وأشار عبد المولى إلى أنه تواصل على مدار سنوات مع العديد من المعنيين بالقطاع الرياضى، لتوفير التغطية التأمينية على اللاعبين ضد جميع الإصابات، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء المباريات، وهى أمور تحدث بشكل شبه مستمر، وهو ما يمثل خسارة كبيرة على النادى، لأنه يقوم بعلاج اللاعب داخل أو خارج مصر بتكلفة كبيرة، إلى جانب سداد الراتب الشهرى الذى يمثل نسبة من العقد، دون أن يقوم بعمله وهو المشاركة في المباريات.

كما أوضح عبد المولى أنه اصطدم بأمرين كان سببا في عدم توفير التغطية الأول قيمة القسط العالى التي يقوم النادى بسدادها، والثانى عزوف العديد من المعنيين بالأندية عن الأمر نفسه، والتقليل من أهمية الوثيقة، إلى جانب أن توفير التغطية التأمينية وإصدار مثل هذه الوثيقة يعد أمرا صعبا للغاية عند بعض شركات التامين لأنه يتضمن وجود معيد تأمين له خبرة كبيرة في مثل هذه الوثائق، وإلى جانب أن هناك العديد من معيدى التامين لا يفضلون عمل مثل هذه الوثائق في القطاع الرياضى المصرى، لأسباب تتعلق بالملاعب والتدريبات، وغير ذلك من الأمور الفنية، إلى جانب ضرورة اعتماد هيئة الرقابة المالية لإصدار مثل هذه الوثائق لشركا ت التأمين، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن حسب علمى وربما تكون هناك موافقات صدرت مؤخرا لمثل هذه الوثائق كما أعلنت بعض الشركات.

وينفرد الخليج 365 بنشر القائمة الأولى لموسم 2025- 2026 لفريق نادى الزمالك لكرة القدم.

محمد حسين عواد موسى

حسام عبد المجيد عبد السلام عبد المجيد

أحمد حمدى حسين أحمد

مصطفى محمود حسن عوض

نبيل عماد على المهدى

ناصر منسى دسوقى أحمد

محمود عبد الرازق حسن

مصطفى شلبى محمد على

أحمد محمد أبو الفتوح محمد

محمد صبحى محمد دعدر

محمد محمد شحاتة

سيف فاروق فؤاد جعفر

ناصر ماهر عبد الحميد

مهاب ياسر السعيد

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

محمود حمدی محمود حموده

حسام أشرف محمود العجمي

أحمد عبد الرحيم حلمى

أحمد محمود أحمد

حازم أسامة على

محمود أشرف فاروق حجاج

محمود جهاد محمد جمعة

أحمد حسام محمد صلاح الدین

سید محمد عبد الله

سيف الدين بن عصام الجزيري

أحمد بن على الجفالي

صلاح مصدق كربوب

عمر مهند مصطفى فرج

وسيط التامين حمدى عبد المولى والجهاز الفنى