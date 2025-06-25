شكرا لقرائتكم خبر عن "غاز مصر" توضح ملابسات حادث كسر خط الغاز الطبيعي بمنطقة السيل – أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة غاز مصر أنه ورد صباح اليوم إخطار مبدئي بوقوع كسر في خط الغاز الطبيعي بمنطقة السيل بمحافظة أسوان، وذلك نتيجة قيام أحد المقاولين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة غاز مصر، مما تسبب في كسر خط الغاز بقطر 180 مم وضغط تشغيل 7 بار، والذي يغذي منطقة الصداقة بمدينة أسوان.

وفور وقوع الحادث، تم على الفور عزل الخط المتضرر حرصًا على السلامة العامة، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح التي من المتوقع أن تستغرق من 3 إلى 4 ساعات.

وفي إطار خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا، تم تفعيل نظام التغذية العكسية لضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة دون انقطاع، وتؤكد الشركة أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحادث.

وتُهيب شركة غاز مصر بكافة الجهات المعنية والمقاولين ضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع الشركة قبل تنفيذ أي أعمال حفر في المناطق التي تتضمن شبكات الغاز، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.



