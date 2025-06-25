شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 -6 2025.. عيار 18 بـ4020 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4690 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 4020 جنيها، وذلك بعد الهبوط الكبير الذي شهدته السوق خلال تعاملات أمس، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما خفّض من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

ويُعد هذا الانخفاض من بين أكبر التراجعات اليومية التي يشهدها السوق منذ أسابيع، وسط حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويرى بعض المتعاملين أن التراجع الحالي يمثل فرصة مناسبة للشراء، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع السياسية مؤقتًا، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من احتمالية تقلبات جديدة في حال تجدد التوترات أو صدور مؤشرات اقتصادية غير متوقعة.