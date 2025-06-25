شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.025 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر41.175 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ40.950 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.175 ريال

- عيار 22 سجل 37.725 ريال

- عيار 21 سجل 36.025 ريال

- عيار 18 سجل 30.875 ريال

- عيار 14 سجل 24.025 ريال

- عيار 12 سجل 20.575 ريال

- الاونصة 1280.425 ريال

- الجنيه الذهب 288.175 ريال

- الأونصة بالدولار 3331.93 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3328.18 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين خلال جلسة الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتسجل 3342.30 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing