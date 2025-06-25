بنك التنمية الاجتماعية ينظم لقاءً تعريفيًا وتثقيفيًا حول الامتياز التجاري في عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بنك التنمية الاجتماعية

الخليج 365 - متابعات

نظم بنك التنمية الاجتماعية بمدينة عرعر أمس، لقاءً تعريفيًا وتثقيفيًا حول نظام الامتياز التجاري، وذلك في مقر المعهد السعودي التقني للتعدين، ضمن جولاته الدورية التي تستهدف مختلف مناطق المملكة.

وقدّم البنك خلال اللقاء عرضًا شاملًا حول الخدمات التمويلية التي يتيحها لدعم مشاريع الامتياز التجاري، التي تشمل تمويل ميسر لإنشاء وتشغيل هذه المشاريع، مع مرونة في السداد وتسهيلات في الإجراءات.

وشملت البرامج المقدمة دورات تدريبية متخصصة في مجال الامتياز التجاري، تغطي النواحي القانونية والتسويقية، إضافة إلى تقديم استشارات مالية تساعد رواد الأعمال في إعداد خطط عمل متكاملة وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم.

ويهدف اللقاء؛ إلى رفع مستوى الوعي لدى رواد ورائدات الأعمال، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، من خلال التعريف بمفهوم الامتياز، وجوانبه القانونية والتجارية، إضافة إلى دعم وتحفيز التوسع للمنشآت الوطنية من خلال هذا النموذج، وتحفيز المجتمع المحلي للاستثمار فيه، واستعراض قصص نجاح ملهمة في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص بنك التنمية الاجتماعية على تمكين رواد الأعمال، وتعزيز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم نماذج استثمارية مستدامة كالامتياز التجاري.

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