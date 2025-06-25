المركزي الروسي يرفع أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (10) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (78.3892) روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار (1.90) روبل، ليبلغ (91.737) روبلًا، ورفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (10) كوبيكات، ليصل إلى (10.9657) روبلات.

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