شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.7 جنيه للشراء.

13.762جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.71جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.804جنيه للشراء.

13.744جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.69جنيه للشراء.

13.757جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.79جنيه للشراء.

13.74جنيه للبيع.