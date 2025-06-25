شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يقلص خسائره بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها النساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر للألومنيوم، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت حوالي 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 32569 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 40534 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14635 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 9704 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13179 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3384 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12526 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمالية والصناعية المصرية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.205 مليون وثيقة بدلا من 2.220 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 4319 سهمًا، 80 ألف سهم، 810 آلاف سهم، 3500 سهم، 428.6 ألف سهم، 2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 198.3 ألف سهم، 17364 سهمًا، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1000 سهم، 93 سهمًا، 242.9 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 35 ألف سهم، 9.4 مليون سهم، 235.5 ألف سهم، 1500 سهم، 4.1 مليون سهم، 25 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات عدد 38.7 ألف سهم، 500 ألف سهم، 455 سهمًا، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 19 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، صافي مبيعات بلغت 387.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 310.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.7 مليون جنيه مقارنة مع 20.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، صافي مبيعات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 451.3 مليون جنيه مقارنة مع 535.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، صافي فائض قدره 3.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 31 مايو 2025 مقابل فائض قدرها 34.8 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام المالي السابق.

في سياق آخر أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، عن تحصيل مبلغ 107 ملايين جنيه وذلك نظير قيمة الحكم على محافظة أسوان (تهجير أرض النوبة)، وسيتم إدراجها بقوائم الشركة في 30 يونيو عام 2025.